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В Комсомольске-на-Амуре выявлен первый случай заражения COVID-19

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Комсомольске-на-Амуре выявлен первый случай заражения COVID-19
pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что это житель, который вернулся в город из другого региона.

В настоящее время устанавливаются все контактировавшие с мужчиной, сам он находится в медицинском учреждении на лечении.

Всего в Хабаровском крае, по данным министерства здравоохранения региона, выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие регистрировались в Хабаровске, в городе Советская Гавань, в селе Богородское, в Николаевске-на-Амуре, в Бикинском и Верхнебуреинском районах. Также от COVID-19 в крае уже скончались пять человек.

Ранее в Астраханской области еще 13 человек заболели коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе выросло до 136 жителей.  

ЕЧ

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