В Комсомольске-на-Амуре выявлен первый случай заражения COVID-19

В Комсомольске-на-Амуре выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что это житель, который вернулся в город из другого региона.
В настоящее время устанавливаются все контактировавшие с мужчиной, сам он находится в медицинском учреждении на лечении.
Всего в Хабаровском крае, по данным министерства здравоохранения региона, выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие регистрировались в Хабаровске, в городе Советская Гавань, в селе Богородское, в Николаевске-на-Амуре, в Бикинском и Верхнебуреинском районах. Также от COVID-19 в крае уже скончались пять человек.
Ранее в Астраханской области еще 13 человек заболели коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе выросло до 136 жителей.