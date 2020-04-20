В Комсомольске-на-Амуре выявлен первый случай заражения COVID-19

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20 апреля 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Комсомольске-на-Амуре выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что это житель, который вернулся в город из другого региона.

В настоящее время устанавливаются все контактировавшие с мужчиной, сам он находится в медицинском учреждении на лечении.

Всего в Хабаровском крае, по данным министерства здравоохранения региона, выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие регистрировались в Хабаровске, в городе Советская Гавань, в селе Богородское, в Николаевске-на-Амуре, в Бикинском и Верхнебуреинском районах. Также от COVID-19 в крае уже скончались пять человек.

Ранее в Астраханской области еще 13 человек заболели коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе выросло до 136 жителей.