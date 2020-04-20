В Астраханской области число заразившихся коронавирусом достигло отметки 136 человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 апреля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Астраханской области еще 13 человек заболели коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе выросло до 136 жителей.

По данным на 19 апреля, в области было зафиксировано 123 случая заболевания. Трое пациентов скончались, девять выздоровели.

Сейчас в качестве контактных лиц на учете состоят более 2,5 тысячи человек, под амбулаторным наблюдением - 1,4 тысячи.

Ранее количество людей, зараженных коронавирусной инфекцией на Украине за сутки увеличилось на 261. В пресс-службе министерства здравоохранения страны уточнили, что общее число заболевших достигло 5,71 тысячи.