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За сутки в России скончались 44 пациента с коронавирусом

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в России скончались 44 пациента с коронавирусом
анализ крови, Kay Nietfeld/dpa
На территории России за минувшие сутки скончались 44 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в понедельник, 20 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
 
Согласно последней информации, с начала эпидемии в России скончались 405 человек с коронавирусом нового типа.
 
Ранее сегодня в оперштабе заявили, что за прошедшие 24 часа количество зараженных коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 4268. В общей сложности к настоящему моменту на территории РФ выявлен 47 121 случай заболевания в 85 регионах.

 

ЕТ

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