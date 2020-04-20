За сутки в России скончались 44 пациента с коронавирусом

На территории России за минувшие сутки скончались 44 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в понедельник, 20 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, с начала эпидемии в России скончались 405 человек с коронавирусом нового типа.