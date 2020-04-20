В Челябинской области резко увеличилось количество больных коронавирусом

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20 апреля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

За последние сутки на Южном Урале выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 20 апреля такой диагноз был поставлен 97 южноуральцам, из них 35 уже здоровы. Сегодня стало известно, что в Челябинской области от коронавируса скончался один человек — мужчина 66 лет, страдавший онкологией. По словам главы региона, мужчина прилетел из Москвы, тест на инфекцию у него провели в аэропорту. У него была терминальная стадия онкологического заболевания. Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким скончавшегося мужчины.

В ходе традиционного онлайн-брифинга с журналистами Алексей Текслер также подчеркнул, что уровень заболеваемости на Южном Урале выходит на среднероссийский. Он еще раз призвал южноуральцев соблюдать режим самоизоляции.

В половине случаев заражения происходят после контакта с приезжими. Напомним, с 10 апреля в аэропортах Челябинска и Магнитогорска прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга в обязательном порядке тестируют на коронавирус. Анализы также берут и у тех, кто прибыл в область по железной дороге. Благодаря таким методам за минувшие выходные было выявлено 5 случаев заражения, пять из них по тестам в аэропорту.

В столице Южного Урала — 38 случаев коронавирусной инфекции, 18 человек уже выздоровели, 20 продолжают лечение. По словам начальника управления здравоохранения Натальи Горловой, в южноуральских больницах организовано 640 для коронавирусных больных, занято 114 коек. В Челябинске больных с таким диагнозом с 28 апреля будут принимать также городские больницы № 9 и № 2. Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что из резервного фонда на здравоохранение города будет направлено 50 миллионов рублей.