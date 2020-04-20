В Челябинской области скончался первый пациент с коронавирусом нового типа

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20 апреля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Peter Kneffel/dpa

В Челябинской области зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию утром в понедельник, 20 апреля, предоставил губернатор региона Алексей Текслер.

Согласно последним данным, у пациента с COVID-19 было сопутствующее заболевание – он страдал от онкологии. Подчеркивается, что мужчина на днях прибыл из Москвы в Челябинскую область. В ходе обследования в аэропорту у него выявили коронавирусную инфекцию.

За минувшие сутки в регионе было 14 новых случаев коронавируса, их общее количество достигло 97. 35 человек к настоящему моменту выздоровели, 61 пациент остается на лечении, трое из которых – на аппарате ИВЛ.