В Роспотребнадзоре напомнили о правилах мытья рук

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о пользе мытья рук для профилактики различных заболеваний, в частности, COVID-19. Эксперты также уточнили, как правильно осуществлять данный процесс.
В ведомстве заметили, что бороться с вирусами можно при помощи любого мыла, а не только антибактериального.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мыло следует растирать на смоченных теплой водой руках около 30 секунд, лишь после этого его можно смывать. В общественных туалетах рекомендуется использовать бумажные полотенца для нажатия кнопки сливного бачка, а также для открытия дверей.