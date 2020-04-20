В Роспотребнадзоре напомнили о правилах мытья рук

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20 апреля 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

мытье рук, Alexei Gyngazov/Russian Look

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о пользе мытья рук для профилактики различных заболеваний, в частности, COVID-19. Эксперты также уточнили, как правильно осуществлять данный процесс.

В ведомстве заметили, что бороться с вирусами можно при помощи любого мыла, а не только антибактериального.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мыло следует растирать на смоченных теплой водой руках около 30 секунд, лишь после этого его можно смывать. В общественных туалетах рекомендуется использовать бумажные полотенца для нажатия кнопки сливного бачка, а также для открытия дверей.