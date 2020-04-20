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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
лаборатория, pixabay.com
Накануне поздно вечером стало известно, что за сутки в Москве скончались еще 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе.
 
Согласно последней информации, умершим пациентам с COVID-19 было от 44 до 98 лет. Отмечается, что трое из них страдали сахарным диабетом, двое – хроническим бронхитом. Среди других заболеваний, которые усугубил коронавирус, – пиелонефрит, миастения, порок сердца, хроническая обструктивная болезнь легких и гипертония.
 
Подчеркивается, что количество жертв коронавирусной инфекции в Москве достигло 204.
ЕТ

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