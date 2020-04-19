Кризис верхом на кризисе. Венесуэльская ситуация с Covid-19

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19 апреля 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, фото соцсети

Коронавирус во многих странах ещё и синоним кризиса. Венесуэла – не исключение. Ещё недавно там продолжалось жестокое противостояние между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро. Какое-то время в стране даже воцарилось двоевластие. Политический кризис никуда не ушёл, а по-прежнему продолжается. Да ещё ко всему прочему добавилась пандемия. На данный момент коронавирус там обнаружили у 227 человек. 9 уже скончались, а 117 выздоровели. Несмотря на более-менее благоприятное развитие эпидемии, общая политическая и экономическая ситуация остаётся тяжёлой.

Недавно заговорили о переносе выборов в Национальную Ассамблею из-за пандемии коронавируса. 18 апреля об этом заявил сам президент Мадуро. Он также отметил, что главный приоритет для страны – это не политические перестановки, а непосредственная борьба с Covid-19. В Венесуэле сохраняется общая нестабильность практически во всех сферах. Аналитики сомневаются, что в случае ухудшения ситуации с инфекцией Мадуро пойдёт на выплаты населению. Да и вообще в Венесуэле не отмечается высокий уровень здравоохранения.

В стране до сих пор свирепствует коррупция, произвол чиновников случается почти на каждом шагу, а ещё царит настоящий разгул мафиозных структур. В особенности, процветают наркодилерские группировки. Проблемы бедности среди жителей Венесуэлы так и не решены. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом державу наследников Уго Чавеса ждёт небывалый кризис, и возможно настоящий раскол. Будем надеяться на лучший исход с заболеваниями в каждой стране мира и на скорейшее исчезновение угрозы от Covid-19.