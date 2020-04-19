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Эксперт высказал мнение, когда россияне смогут вернуться к обычной жизни

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Известия"

Эксперт высказал мнение, когда россияне смогут вернуться к обычной жизни
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями, стремительного роста заболеваемости можно будет избежать, считает эксперт.

Как заявил сотрудник НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов, пика заболеваемости Россия достигнет к середине мая. Как пояснил учёный, в России наблюдается не экспоненциальный рост, а субэкспоненциальный, что "немного медленнее".

При пессимистичном сценарии болезнь могла бы получить максимально широкое распространение, считает Каримов. Во втором случае есть шансы вернуться к нормальной жизни в конце июня.

Он отметил, что сложность точных прогнозов заключается в наличии бессимптомных зараженных коронавирусом. Их число определить невозможно, и это затрудняет моделирование ситуации и определение дальнейших событий в пандемии COVID-19.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 6060 человек. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что на 19 апреля зарегистрировано 42 853 случая заражения COVID.

НС

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