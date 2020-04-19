Первая россиянка, взявшая Уимблдон, празднует день рождения

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19 апреля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Кирилл Банщиков ]

фото: соцсети

19 апреля уже бывшая российская теннисистка Мария Шарапова празднует день рождения. Спортсменке исполнилось 33 года. Вспоминаем главные достижения экс-первой ракетки мира в её 20-ти летней карьере.

Мария Шарапова без сомнений является самой титулованной теннисисткой в России. Она не только остаётся одной из самых узнаваемых российских спортсменов, но была и самой высокооплачиваемой. По гонорарам за 2019 год конкуренцию ей составил хоккеист Александр Овечкин и боец Хабиб Нурмагомедов, но они оказались лишь после Шараповой. Гламурные издания не раз признавали Марию одной из самых красивых женщин мирового спорта. Наверное, именно её красота и спортивный талант сделали редкое исключение, когда профессионального спортсмена желали видеть на различных светских мероприятиях. И это было очень хорошим шагом для развития карьеры, ведь список компаний, с которыми сотрудничала теннисистка, был очень большой. Один восьмилетний контракт с брендом Nike принёс спортсменке, по слухам, около 70 млн. долларов.

Конечно, этого бы всего не было без спортивных достижений Марии Шараповой. Россиянка в 17-ти летнем возрасте выиграла главный теннисный турнир – Уимблдон, обыграв не менее талантливую американку Серену Уильямс. Данный факт позволил ей стать первым атлетом из России, который взял столь важное первенство. Мария одержала пять побед за звание Большого шлема, 39 побед на турнирах под эгидой WTA, а также серебряную медаль Олимпиады – 2012 в одиночном разряде.

Напомним, что 26 февраля стала известно о решении Марии Шараповой закончить игровую карьеру.