Отставной генерал ФСБ рассказал, как и где нашли останки Гитлера

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19 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Russian Look, Адольф Гитлер

О том, как военная контрразведка СМЕРШ обнаружила останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, рассказал старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба Вооруженных сил РФ Александр Зданович.

Тела лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун были обнаружены солдатами отдела военной контрразведки во дворе рейхсканцелярии в Берлине 5 мая 1945 года. Это подтверждено экспертами. Зданович опроверг миф о том, что Гитлеру якобы удалось бежать из осажденного Берлина: "Это полная чушь. Я могу еще раз однозначно подтвердить - было точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера".

Захваченный в плен при взятии Берлина президент Союза германских моряков в Берлине Эрн Гинцман поведал, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством и их трупы сожжены. 5 мая 1945 года солдаты СМЕРШа из 9-го стрелкового корпуса во дворе рейхсканцелярии, в одной из воронок от взрыва бомбы нашли обожженные тела. Останки главы Третьего рейха, членов семьи Геббельса и начальника Генерального штаба германских сухопутных войск Кребса были взяты под охрану. Военные медики достоверно установили, что одно из тел - именно Адольф Гитлер.

Сегодня исполняется 77 лет со дня создания СМЕРШа ("Смерть шпионам"). Как отмечают специалисты, это была лучшая спецслужба времен Второй мировой войны.

Между тем, теоретики-конспирологи до сих пор говорят о возможном сохранении тайной базы Рейха и даже активности. Есть даже гипотезы о существовании секретной армии Гитлера, которая сохранилась и по сей день.