Тайный план Гитлера, или нацисты в Антарктиде. Немного конспирологии ХХ века

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27 марта 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Экспедиция по покорению Антарктиды немцами в 1938-1939 г., фото соцсети

После прихода к власти нацистов в 30-х годах вспыхнула «эпидемия» пангерманских настроений. Германия считалась величайшей державой всего мира, а её правительство стало называть всех соплеменников истинными арийцами. Конечно, всё это делалось лишь ради удержания тирана Гитлера на посту канцлера и ради желания обладать всеми ресурсами планеты.

При Гитлере были созданы и оккультные подразделения, специализировавшиеся на древних источниках энергии. По мнению фюрера, древние источники и так называемое колдовство могло помочь Рейху для достижения абсолютного мирового господства.

Помимо оккультных исследований, нацисты проводили и операции по освоению новых территорий. Антарктида стала для них лакомым кусочком. Именно там они и желали построить тайную базу, на случай если Союзники всё же победят и ликвидируют их режим. Реальные факты говорят о неудаче нацистов в строительстве тайных укреплений, но конспирологи яро отстаивают свою точку зрения и считают, что немцам всё же удалось создать секретную военную базу в далёкой «пингвиньей стране».

Экспедиция по покорению Антарктиды проводилась в 1938-1939 годах, как раз перед самой Второй Мировой. В экспедиции принимал участие один из знаменитых немецких полярников по имени Альфред Ричер. Предполагаемую колонию планировали назвать Новой Швабией. Гитлер задумывал разместить там и военные базы, на которых бы проводились секретные разработки. Экспедиция Ричера провела немало исследований антарктических территорий. Именно тогда был открыт оазис Ширмахера, полностью свободный от всякого льда. После возвращения Ричера в Германию, фюрер планировал отправить новых людей, на этот раз на строительство тайной базы. Но официально этому так и не удалось свершиться. Началась Вторая Мировая, и все планы по освоению Антарктиды пришлось свернуть.

Конспирологи продолжают утверждать, что Ричеру всё же удалось создать в Антарктиде секретную базу, на которой и разместились многие военные Рейха. Также есть сведения о якобы хранящихся там древних реликвиях, вроде Святого Грааля или Копья Судьбы. Есть и информация о том, что британская разведка предполагала, что нацисты всё же сумели построить тайную цитадель. В 1945 году британцы якобы инициировали секретную операцию «Табернал» по поиску осколков Третьего Рейха на территориях Антарктиды. Никто точно не знает, удалось ли Соединённому Королевству отыскать нацистских наследников, или же их операция закончилась провалом. Фактов по этому поводу официально не существует. Но теоретики-конспирологи до сих пор говорят о возможном сохранении тайной базы Рейха и даже активности. Есть даже гипотезы о существовании секретной армии Гитлера, которая сохранилась и по сей день.

Однако не стоит забывать, что в наши дни очень развита технология космических спутников. И если бы база нацистов действительно сохранялась в Антарктиде, вероятно её бы давно уже обнаружили те же американцы и быстренько уничтожили. Не стоит недооценивать технологии современного века.