В Крыму ожидается вторая волна национализации: иностранцы больше не смогут землей на полуострове

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26 марта 2020, 23:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

20 марта Владимир ПУТИН подписал Указ №201 «О внесении изменений в перечень приграничных территорий…». Согласно Указа иностранцам запрещается иметь право на земельные участки в Крыму (кроме Красногвардейского, Первомайского и Белогорского районов, Симферополя, Красноперекопска, Бахчисарая и Белогорска).

Региональный представитель «Партии Роста» Олег НИКОЛАЕВ уверен, что таким образом разрублен запутанный узел украинско-российского переходного периода. «После 2014 года всплывали какие-то левые документы, госакты, все изготавливалось задним числом. И всю эту неразбериху одним махом разрубили», - считает он.

Однако следует ожидать второй волны национализации, считает НИКОЛАЕВ. По его мнению, будет дан какой-то период и предложено в течение него либо отказаться от собственности, либо перерегистрировать ее, либо продать. «Ну, а кто не захочет или не успеет – его имущество отойдет государству и потом обретет нового собственника. Крым это уже проходил», - уверен он.

Вдобавок нововведение позволит узнать имена владельцев, и НИКОЛАЕВ предполагает, что тут будет много интересного.

Говоря про инвестиционный климат, собеседник «АН-Крым» предположил, что на него Указ никак особо не повлияет, так как климат таков, что его ничем не испортишь.

Крымский адвокат Антон ПЕПА считает, что, так как закон обратной силы не имеет, то Указ будет распространяться только на вновь заключаемые сделки, а расторгнуть договор по имеющимся может лишь суд, но у него нет оснований это сделать. «Скорее всего появятся какие-то нормативные акты, может примут республиканский закон, из которого механизмы станут понятны. Пока говорить о чем-то конкретном рано», - уверен адвокат.

ПЕПА подметил, что если принять во внимание, что у 90% крымчан есть украинские паспорта, то их можно по желанию считать в какой-то момент своими, а в какой-то - иностранцами. А при таком подходе, по мнению адвоката, возможна избирательность.

Политтехнолог, пожелавший остаться инкогнито, в разговоре с «Аргументами недели – Крым» предположил, что Указ ПУТИНА напрямую связан с политическими процессами, и за общим законопроектом скрывается, возможно, контрудар лично кому-то (или группе лиц), скажем, за воду в Крым или ситуацию на Донбассе или срыв Минских переговоров. Но политолог тоже уверен, что понятно это станет только со временем, когда начнутся конкретные действия и станут известны имена.

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