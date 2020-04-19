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РПЦ решила отомстить. Сановники предлагают снести в России монументы чешским деятелям в ответ на демонтаж памятника Коневу в Праге

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

РПЦ решила отомстить. Сановники предлагают снести в России монументы чешским деятелям в ответ на демонтаж памятника Коневу в Праге

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион убеждён, что необходим симметричный ответ на действия чешских властей, которые позволили снести памятник маршалу Коневу в Праге.

«Я думаю, что со стороны России был обещан симметричный ответ, и, наверно, этот ответ воспоследует. Наверно, придется снести памятник какому-то чешскому деятелю, который стоит на территории Российской Федерации. Мне кажется, что позволять подобные вещи, закрывать на них глаза, оставлять их без ответа не следует, тем более в год 75-летия Великой Победы, в которую маршал Конев и Советская армия Первого украинского фронта, которой он командовал, внесли очень существенный вклад».,- заявил сановник.

Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге снесли 3 апреля после решения муниципальных депутатов. СКР возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершённых публично.

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