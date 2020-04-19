Аргументы Недели → Общество 13+
В качестве эксперимента государство может забрать у россиян персональные данные
19 апреля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]
Аргументы Недели → Общество 13+
19 апреля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]
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