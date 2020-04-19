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В качестве эксперимента государство может забрать у россиян персональные данные

, 12:21 [ «Аргументы Недели», ]

В качестве эксперимента государство может забрать у россиян персональные данные
фото: соцсети
С 1 июля 2020 года в Москве вводится эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта. Срок его проведения5 лет.
 
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 896438-7 «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных». Он предусматривает создание реестра добровольных участников эксперимента — юрлиц или ИП.
 
Как сообщает управляющий адвокатского бюро «KALOY.RU» Калой Ахильгов, законопроектом также вносятся изменения в ФЗ «О персональных данных», которыми устанавливается, что все данные используются в целях повышения эффективности государственного и муниципального управления. Детали не раскрываются.
 
«Теперь любые компании, в которые мы обращаемся каждый день: такси, доставка еды, частные клиники, интернет-магазины – все без исключения компании, которые станут участниками этого эксперимента, будут предоставлять информацию о нас с вами не только своим контрагентам, но и государству, которое будет использовать эти данные «в целях повышения эффективного государственного и муниципального управления», - поясняет адвокат Калой Ахильгов.
 
По его словам, для участия в эксперименте будет необходимо подать заявку, в которой содержатся название юрлица, ИП, вид деятельности, целевые показатели, которые компания планирует достичь при помощи эксперимента и в какие сроки, а также контактные данные. Главное требование - деятельность должна быть связана с технологиями искусственного интеллекта. 
 

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