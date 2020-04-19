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Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты
Фото: соцсети

Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter и на своей страничке в социальной сети «В Контакте».  Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«По данным городского Клинического комитета по  #covid19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови - один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса. Сдать плазму могут те, кто уже переболел, выработал иммунитет и не имеет противопоказаний.

Для поощрения доноров мы будем платить 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы или 5 000 рублей - за 600 мл. За один раз нужно сдать не меньше 300, но не больше 600 мл (+/-10%). Спасибо всем, кто откликнется и поможет медикам спасать жизни», - написал Сергей Собянин.

Раннее сообщалось, что по предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом.

ГБ

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