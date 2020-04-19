В России выросло число долгожителей. На начало года 22 600 человек старше 100 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

19 апреля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

На начало 2020 года в России проживали более 20 тысяч человек старше 100 лет. Росстат привёл данные о российских долгожителях. По сравнению с прошлым годом число долгожителей выросло на 10%, а за последние 10 лет — в три раза.

На начало текущего года в нашей стране насчитывалось 22 тысячи 600 столетних граждан. Больше всего россиян в возрасте 100 лет и старше проживали в Москве (7,7 тыс. человек) и Санкт-Петербурге (3,5 тыс.), в Астраханской (752) и Московской (689) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).

Меньше всего долгожителей — в Магаданской области (6 человек), Ненецком автономном округе (8), Республике Алтай (9), Мурманской области (11) и в Республике Тыва (13 человек).