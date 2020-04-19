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Православные верующие отмечают Пасху

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Православные верующие отмечают Пасху
АН

Православные верующие в воскресенье, 19 апреля, празднуют главный церковный праздник - Пасху.
Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его представителям церкви.

Вчера вечером Благодатный огонь доставили в Москву в Храм Христа Спасителя. Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник у православных верующих. Но в этом году из-за пандемии коронавируса впервые Праздничное богослужение прошло без участия прихожан.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе телеобращения поздравил верующих и пожелал, чтобы захлестнувшая мир пандемия поскорее прекратилась и не унесла больше человеческих жизней.

«Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», — сказал патриарх.


Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан со Светлым праздником Пасхии и пожелал «в этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего».

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