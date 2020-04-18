Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья выросло до 3954

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18 апреля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пациенты с положительным результатом теста на коронавирус зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 вирус-положительных больше, их общее число достигло 3954.

Жертвами заболевания стали 40 пациентов. Излечились от коронавирусной инфекции в регионе 162 человека, сообщили в региональном оперативном штабе..

Больше всего заразившихся зафиксировано в Одинцове (252 человека), Мытищах (213), Красногорске (204) и Люберцах (201). По одному инфицированному – в Черноголовке, Лотошине и Звездном Городке.

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.