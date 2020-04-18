В Москве доля бессимптомных больных коронавирусом выросла до 60%

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Хрипун отметил в интервью программе "Время" на Первом канале, что в столице выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус ежесуточно. Неделю назад примерно 40 процентов всех заболевших в Москве не имели симптомов.
По последним данным, в Москве коронавирусом заразились 20 754 человека.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 2,16 миллиона человек. При этом умерло более 146 тысяч.