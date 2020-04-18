В Москве доля бессимптомных больных коронавирусом выросла до 60%

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18 апреля 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.

Хрипун отметил в интервью программе "Время" на Первом канале, что в столице выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус ежесуточно. Неделю назад примерно 40 процентов всех заболевших в Москве не имели симптомов.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразились 20 754 человека.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 2,16 миллиона человек. При этом умерло более 146 тысяч.