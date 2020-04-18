Семейное счастье на 78 канале

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18 апреля 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

19 апреля в 09-00 по московскому времени на телеканале «78» будет показан документальный фильм «Семейный аккаунт» о многодетной семье из Санкт-Петербурга. Картина создана продюсерским центром «4 формата» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Автор и режиссер фильма – известный журналист Ашот Джазоян.

Самоизоляция оказалась серьезным испытанием для многих российских семей. Проводя наедине друг с другом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, они учатся заново выстраивать отношения, быть терпимее и идти на компромиссы. В этом смысле герои киноленты «Семейный аккаунт» станут добрым примером для соотечественников. На протяжении многих лет родители и дети семейства Доценко живут вместе, пусть скромно, в небольшой квартире, но главное – им удается сохранять взаимопонимание, доверие и любовь друг к другу.

«Семейный аккаунт» – один из первых фильмов о многодетной семье, который показывает не просто трудный быт и сложности материального положения многодетных родителей, но напротив, приподнимает завесу предубеждений и раскрывает героев с другой, теплой, душевной стороны.

Семья Доценко смело может похвастаться званием одной из самых многодетных семей Санкт-Петербурга, супруги Василий и Наталия – родители восьми замечательных музыкально одаренных детей. Их союз являет собой пример искренней любви, крепких отношений и уверенности друг в друге.

Это фильм-размышление, созерцание, некий портрет многодетной семьи в интерьере. В киноповествовании три сюжетные линии, органично переплетающиеся между собой: откровенные признания домочадцев о жизни, разговоры на кухне, теплота взаимодействия между членами семьи; создание старшими дочками Надей и Верой семейного аккаунта в честь 25-летия свадьбы родителей; подготовка к первой семейной фотосессии в Летнем Саду. Три этих мотива сливаются в финале фильма в одну слаженную историю многодетной семьи.

«Мы часто и много говорим о демографии, прогнозируем, а надо просто рассказывать о людях и семьях, которые растят и воспитывают детей на протяжении многих лет. Именно истории таких семей должны стать частью российского медиа пространства» Ашот Джазоян, режиссер

Режиссерский замысел – показать историю семьи Доценко через семейный аккаунт в социальной сети – удался и полностью себя оправдал. По словам съемочной группы, съемки проходили нелегко: впервые в жизнь семьи Доценко проникла камера. Но по итогу семья приняла документалистов, особенно после того, как младшему сыну был подарен зеленый автобус – такой же, на котором папа ездит по улицам Санкт-Петербурга. Семья Доценко – скромные, но самодостаточные люди. Благодаря их искренности картина получилась особенно теплой и честной.

В съемках принимали участие молодые журналисты Вера Пушкарева, Ольга Емельянова, а также студенты Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ – Валерия Ангеличева, Галина Рулева, Ирина Ликутова, ребята были не просто наблюдателями, но занимали ответственные позиции: от звукооператора до редактора. Благодаря их участию история семьи Доценко стала не просто фильмом, а еще и частью мультимедийного проекта: https://mediacongress.ru/familyaccount. Привлечение студентов к участию в масштабных всероссийских и международных проектах уже стало доброй традицией. Ранее молодые журналисты работали с режиссером на таких проектах, как «Я – Айвазовский, родом из Крыма», «Крымчане», «Интересные люди – хабаровчане». По мнению Ашота Джазояна, участие студентов в съемках – лучшая практика, которую не получишь на лекциях в университете.

«Это был мой первый опыт работы над документальным фильмом – оттого, думаю, он запомнится надолго. Семья Доценко – добрые и отзывчивые люди, мы быстро нашли общий язык – многие задушевные разговоры остались за кадром» Галина Рулева, редактор, студентка СПбГУ

Фильм завершается как добрая сказка, красивыми золотисто-осенними теплыми кадрами, сделанными талантливым фотографом Ольгой Копыл из Краснодара, которая создала четыре прекрасных женских образа и добавила метафоричных деталей, где большие и маленькие разноцветные клубки символизировали передачу материнской мудрости и любви своим детям.

«Когда я смотрела фильм – прослезилась. Мы очень рады, что у нас теперь есть свой семейный фильм, будем его своим детям показывать» Вера Доценко

«Семейный аккаунт» – безусловная удача съемочной группы. Благодаря тесному сотрудничеству профессиональных кинематографистов и студентов-журналистов, фильм получился особенно ярким, динамичным и актуальным.

Как выяснил наш корреспондент, права на бесплатный показ фильма «Семейный аккаунт» были переданы телеканалу «78». Авторы фильма выразили надежду, что и другие режиссеры поддержат такую акцию и подарят зрителям, находящимся на самоизоляции, возможность увидеть свои фильмы по общероссийским телеканалам.