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Благодатный огонь прибыл в Москву

, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Благодатный огонь прибыл в Москву
Фото: pixabay.com

Во Внуково приземлился спецборт из Иерусалима, который доставил в столицу Благодатный огонь. Святыня будет отправлена в храм Христа Спасителя на патриаршую службу.

Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, туда за ним отправилась делегация Фонда Андрея Первозванного. В израильском аэропорту Бен-Гурион российский посол Анатолий Викторов передал представителям фонда святыню в лампаде.

Отмечается, что в этом году из-за напряженной ситуации с коронавирусом отменена массовая встреча Благодатного огня в аэропорту. Верующие получат святыню после того, как будет снят режим самоизоляции.

АБ

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