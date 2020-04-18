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Полиция проверяет видео о вечеринке в Екатеринбурге

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция проверяет видео о вечеринке в Екатеринбурге
pixabay.com

Сотрудники полиции заинтересовались опубликованной в сети видеозаписью с тайной вечеринки, которая якобы прошла в Екатеринбурге, хотя в регионе объявлен режим самоизоляции.

Частную вечеринку устроил в двухкомнатной квартире известный в городе деятель клубной культуры Станислав Словиковский. По предварительной информации, гостями вечеринки стали около 30 человек, приглашения направлялись лично.

Если сведения о вечеринке подтвердятся, будет принят "комплекс адекватных мер реагирования со всеми вытекающими для любителей фуршетов последствиями", - отметил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, пыл таких людей, вероятно, охладится "только когда из соседней квартиры или подъезда, не дай Бог, конечно, начнут выносить гробы".

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НС

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