Владимир Путин упростил правила пребывания иностранцев в РФ

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18 апреля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Кремля

Zamir Usmanov/Global Look Press, мигранты

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в России на фоне распространения коронавируса.

Иностранцы могут не продлевать визы и другие документы, по которым они находятся в России с 15 марта, по 15 июня.

Кроме того, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы не будут принимать до 15 июня.

В течение этого времени работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России. При этом, согласно указу, они обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Указ опубликован на сайте Кремля.

Трудовые мигранты, которые в период пандемии COVID-19 остались в России, переживают тяжелейшие времена. Границы закрыты, и даже при большом желании - выехать невозможно. Многих отправили в неоплачиваемый отпуск, а те, кто работал нелегально, могут потерять источники дохода.