Сотни тысяч мигрантов в Москве оказались без средств к существованию​

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16 апреля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Трудовые мигранты, которые в период пандемии COVID-19 остались в России, переживают тяжелейшие времена. Границы закрыты, и даже при большом желании - выехать невозможно. Многих отправили в неоплачиваемый отпуск, а те, кто работал нелегально, могут потерять источники дохода.

Для того чтобы работать в России официально, гражданам Таджикистана, Узбекистана, Украины и ряда других стран необходимо оплачивать трудовой патент. Это удовольствие стоит 5 350 рублей в месяц. То, что многие из них не смогли уехать и остались без работы, не волнует никого – за патент нужно платить. Помимо этого, у многих мигрантов есть семьи, и деньги нужны на оплату жилья, детских садов и школ. Тратить их приходится и на продление регистрации.

На еду денег остается очень мало.

О возможности продления срока временного пребывания иностранцев в России из-за пандемии МВД РФ сообщало еще 19 марта. На сайте ведомства говорилось, что для этого нужно обратиться в ближайший орган МВД с заявлением, написанным в произвольной форме. Согласно новым правилам для иностранцев с визовым и безвизовым въездом срок пребывания в стране продлялся, даже если он уже истек.

Распоряжение было издано, но процедура, по многочисленным отзывам мигрантов, осталась непонятной. По факту многие из них получали отказ. Границы России закрылись, а те, кто не успел правильно оформить документы, остались здесь – «между небом и землей».

Последуют ли после окончания карантина в Москве какие-либо санкции для иностранцев, невольно нарушивших миграционное законодательство, пока неизвестно. Правозащитники уверены, что сложившаяся ситуация - отличная возможность для вымогательства денег у тысяч мигрантов, рискующих выдворением из страны.

«Сейчас ограничения действуют до 30 апреля. Предположим, после этого скажут: «Все, открываем границы». Сотни тысяч людей, которые находятся здесь сейчас, вынуждены будут уехать, потому что у них закончился срок регистрации», - считает председатель Центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

У эксперта по миграции Гавхар Джураевой свои прогнозы:

«Я уверена, — нелегалы если заболеют сейчас, то будут прятаться, чтобы их не выдворили, чтобы не потерять право работать в России за нарушение миграционного режима. Только в крайнем случае будут обращаться в больницу».

У многих мигрантов уже сейчас нет ни денег, ни работы. По словам главы благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной, некоторые семьи находятся в «катастрофической ситуации»:

«Люди обращаются с тем, что им нечем кормить детей. Нам пишут: «Дети не ели три дня». Живы, конечно, остались, но никакого света в окошке, непонятно, когда все это кончится. Мы собираем деньги, пытаемся кормить тех, кого можем. Развозим продукты. В основном, конечно, беженцам, но и трудовым мигрантам тоже».

Пандемия в нашей стране ударила не только по россиянам, но и по тем, кто уже много лет живет и работает рядом с нами. Известно, что мигрантами становятся не от хорошей жизни.