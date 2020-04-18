С. Аксенов: «Еду – закрытая площадка, играет человек 30 в футбол… жалко людям мешать в этой ситуации»

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18 апреля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов, фото an-crimea.ru

«Жалко мешать людям в этой ситуации», - объяснил свои чувства глава Крыма и выразил понимание, что людей тянет на свежий воздух.

На заседании штаба 18-го апреля Сергей АКСЕНОВ рассказал: «Я сам по городу катаюсь. Еду – закрытая площадка, играет там человек 30 в футбол … жалко людям мешать в этой ситуации».

АКСЕНОВ не завершил историю повествованием о прекращении им массового правонарушения, из чего следует вывод, что он не стал препятствовать игре.

В конце рассказа глава лишь вновь призвал крымчан находится дома.