С. Аксенов: «Еду – закрытая площадка, играет человек 30 в футбол… жалко людям мешать в этой ситуации»

«Жалко мешать людям в этой ситуации», - объяснил свои чувства глава Крыма и выразил понимание, что людей тянет на свежий воздух.
На заседании штаба 18-го апреля Сергей АКСЕНОВ рассказал: «Я сам по городу катаюсь. Еду – закрытая площадка, играет там человек 30 в футбол … жалко людям мешать в этой ситуации».
АКСЕНОВ не завершил историю повествованием о прекращении им массового правонарушения, из чего следует вывод, что он не стал препятствовать игре.
В конце рассказа глава лишь вновь призвал крымчан находится дома.