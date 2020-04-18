Южноуральцев просят оставаться дома на Пасху

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18 апреля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Священнослужители и власти призывают жителей Челябинской области смотреть онлайн-трансляцию Пасхального богослужения и воздержаться от посещения храмов в период пандемии.

К южноуральцам обратились митрополит Челябинский и Миасский Григорий и губернатор Челябинской области Алексей Текслер с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

«Я обращаюсь ко всем южноуральцам, к прихожанам наших храмов. Мне очень не просто это говорить, но я прошу вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, - сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий. - Мы организуем онлайн-трансляцию Пасхального богослужения из Свято-Симеоновского собора, ее можно будет посмотреть по региональным телеканалам». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также призвал жителей области не нарушать карантин и встретить Пасху дома. Он поздравил всех южноуральцев со светлым праздником Пасхи.

«Этот важный для каждого православного человека праздник дарит всем радость и согласие, наполняет сердца умиротворением, надеждой и искренним желанием творить добро. В этот день мы возвращаемся к своим духовным корням, становимся чище и мудрее», - сказал глава региона.

Напомним, онлайн-трансляцию богослужения можно будет посмотреть на телеканале ОТВ, 31 канале, канале, Ural 1; на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, а также на страницах в социальных сетях телеканала ОТВ.