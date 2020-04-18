Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Кирилл Банщиков ]

фото: соцсети

Роспотребнадзор отреагировал на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о низком качестве российских тестов для выявления коронавируса. По информации пресс – службы ведомства, Белоруссия с февраля безвозмездно получила около 14 тыс. тестов на выявление вируса COVID – 19 и именно с их помощью зафиксированы первые инциденты заражения в стране.

"С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий. Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллегам, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку", - говорится в сообщении.

Известно, что разработкой тестов занимается Государственный научный центр «Вектор». По данным Роспотребнадзора эти тесты обходят некоторые зарубежные аналоги. Основам для этого служит выявление минимального количества чужеродного генетического материала, что не дает перекрестных реакций с другими возбудителями. Более того, центр включен в перечень лабораторий Всемирной организации здравоохранения, куда страны могут отправить образцы для исследований.

Ранее возмущения по поводу российских тестов также высказывал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его заявлению, тестов от России хватило на 2,5 дня работы.