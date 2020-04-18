Переболевший коронавирусом поделился ощущениями: «Вообще ничего не помогает»

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18 апреля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "МК"

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Один из вылечившихся от COVID-19 в Москве, первокурсник магистратуры рассказал, как заболел, какие симптомы были, как лечили в больнице. Заразился, молодой человек, похоже, в метро.

Он рассказал "МК", что маску не носил, поскольку считал, что лучше переболеть, чем "бояться неизвестно сколько". С первокурсником такого еще не было, чтобы он не мог сбить температуру, ничего не помогало. "И еще запахов совсем не чувствуешь – как отрезало. И шея почему-то очень болела — не горло, а именно шея". Сначала студент лечился сам, пил много воды, чай с лимоном. Но когда стало совсем плохо, обратился к врачам. Они взяли анализ, забирать никуда не стали. Через несколько дней, когда был получен положительный тест, молодому человеку позвонили и сказали, что за ним едут. Врачи скорой, приехавшие довольно быстро, были в "защитных костюмах, в масках, прямо как в кино. Народ в общежитии просто прилип к окнам посмотреть, как меня с чемоданчиком уводят". Как выяснилось, два этажа общежития после этого закрыли на карантин.

Как отметил студент , в больнице зря лекарствами не пичкали, просто внимательно наблюдали за самочувствием:"Постоянно брали мазки, осматривали нас, несколько раз в день мерили температуру – сестры обычными градусниками, а врачи — дистанционно."

Заболевший был увезен в больницу в Царицыно, где до эпидемии занимались больными с ДЦП, а сейчас стали размещать заболевших коронавирусом в легкой форме. Если состояние ухудшалось - срочно отправляли в Коммунарку.

Молодой человек поправился и рад, что перенес болезнь без последствий.

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