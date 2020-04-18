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18 апреля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отпразднует Пасху, которая в этом году выпадает на 19 апреля. Президент и патриарх всея Руси обменяются поздравлениями.

Владимир Путин в этот раз в храм не пойдет, сегодня вечером поставит свечку в небольшой часовне, расположенной на территории его государственной резиденции в Ново-Огарево.

В этом году из-за коронавируса патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на Пасху, помолиться дома. В Русской православной церкви разрешили благословлять пасхальные угощения дома: нужно петь тропарь и окропить пасху, куличи и яйца крещенской водой.