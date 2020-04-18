Спецсилы и средства Минобороны поручил Путин привлечь к борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны России представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом. Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить предложения к 22 апреля.
Глава государства также поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 18 апреля, всего в России зафиксировано 36 793 случая заражения в 85 регионах. За сутки подтверждены 4785 случаев заражения коронавирусом. От коронавируса в России всего скончались 313 человек. Выздоровели 3057 человек.