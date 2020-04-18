Коронавирус 18 апреля: в Москве могут ужесточить пропускной режим, Лукашенко раскритиковал российские тесты

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18 апреля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 18 апреля в мире зафиксировано 2 249 662 случаев заражения коронавирусом, 154 254 человек погибли, а 576 534 – выздоровели. Самые актуальные новости к этому часу в дайджесте «Аргументов недели».

– Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек. На первом месте по числу погибших находятся США ( более 36,5 тыс. человек). В Италии, по данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 22,7 тыс., а в Испании — 19,6 тыс.

– В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусом. Погибшим было от 34 до 91 года. Почти все они имели сопутствующие болезни. Среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро страдали сахарным диабетом, сообщили в оперативном штабе.

– Мэр Москвы Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в городе, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий. По его словам, сделать это будет несложно, так как есть все инструменты, в частности возможность внести изменения в законодательство на федеральном и региональном уровне.

– Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч. К утру 18 апреля в стране зафиксировано более 701 тыс. случаев заболевания COVID-19. Умерли более 36,5 тыс. человек, более 58 тыс. пациентов выздоровели.

– Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что «проводится ряд расследований» о появлении коронавируса. Он усомнился в достоверности данных властей КНР о последствиях вируса в этой стране, заявив, что в Китае умерло больше людей, чем в США.

– Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19 «ни к черту» не годятся. «Много тестируем. Но должен откровенно сказать – тесты ни к черту. Вы, наверное, заметили, Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился. Говорит: «Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания». Российские тест-системы. Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%. И мы часто это обнаруживали», – заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.

– В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе. У заражённого должны быть фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. В этих целях спасатели, в частности, советуют применять респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3.