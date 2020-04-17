Коронавирус выявили у 93-летнего мужчины в Тамбовской области

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 93-летнего мужчины, который стал одним из восемнадцати новых зараженных на территории Тамбовской области. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили власти региона.

Подчеркивается, что пожилой пациент чувствует себя удовлетворительно. Ранее сообщилось, что в общей сложности в Тамбовской области COVID-19 был выявлен у 165 человек, из которых 18 случаев были зарегистрированы в пятницу.

Среди новых случаев – восемь мужчин и десять женщин. Возраст заболевших варьируется от 26 до 93 лет. Два человека прибыли из других регионов.