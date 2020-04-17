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В Воронеже COVID-19 подтвердили у водителя маршрутного автобуса

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Воронеже COVID-19 подтвердили у водителя маршрутного автобуса
водитель автобуса, pixabay.com
Коронавирус нового типа подтвердили у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, согласно последней информации сотрудников областного правительства, мог заразиться на рабочем месте.
 
Речь идет о водителе автобуса маршрута №52. Мужчина 1989 года рождения работал в минувшее воскресенье. В рамках предвыездного медосмотра у него не выявили признаков ОРВИ, однако уже во второй половине дня он почувствовал недомогание, ушел домой и даже вызвал "скорую помощь". Впоследствии тест на COVID-19 показал положительный результат.
 
Отметим, что число заболевших коронавирусом нового типа в Воронежской области за сутки выросло с 89 до 108 человек. 
ЕТ

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