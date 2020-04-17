В Воронеже COVID-19 подтвердили у водителя маршрутного автобуса

Коронавирус нового типа подтвердили у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, согласно последней информации сотрудников областного правительства, мог заразиться на рабочем месте.

Речь идет о водителе автобуса маршрута №52. Мужчина 1989 года рождения работал в минувшее воскресенье. В рамках предвыездного медосмотра у него не выявили признаков ОРВИ, однако уже во второй половине дня он почувствовал недомогание, ушел домой и даже вызвал "скорую помощь". Впоследствии тест на COVID-19 показал положительный результат.