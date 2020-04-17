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В Карелии сообщили о новых случаях заражения COVID-19

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Карелии сообщили о новых случаях заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com
Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков в пятницу рассказал о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Уточняется, что еще четыре человека заболели COVID-19.
 
Уточняется, что коронавирус нового типа выявили у 51-летней петрозаводчанки, 33-летнего жителя Кондопоги, а также у двух женщин, которые живут в Сегеже. 
 
Министр здравоохранения республики в очередной раз обратился к местным жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции и быть максимально ответственными. Охлопков уточнил, что "статистика не радует", так как заболеваемость COVID-19 увеличивается.
ЕТ

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