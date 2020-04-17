В Карелии сообщили о новых случаях заражения COVID-19

Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков в пятницу рассказал о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Уточняется, что еще четыре человека заболели COVID-19.

Уточняется, что коронавирус нового типа выявили у 51-летней петрозаводчанки, 33-летнего жителя Кондопоги, а также у двух женщин, которые живут в Сегеже.

