Собянин открыл новую Инфекционную больницу в Вороновском

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17 апреля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в поселении Вороновское инфекционную больницу, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в поселении Вороновское на территории ТиНАО построенную за месяц инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом.

«Все основные строительные работы в течение месяца завершены. Создан огромный объект - 80 тыс. кв. м - полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест, оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, мельцеровскими боксами, операционными, общежитиями для персонала - всем, что необходимо для работы», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он отметил, что первых пациентов больница примет 20 апреля. «Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. И с понедельника здесь появятся уже первые пациенты», - заявил мэр.

По его словам, в рамках строительства больницы было проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникаций. «Обеспечена газом, электроэнергией, водой, теплом. И самое главное - созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность», - добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил благодарность строителям за проделанную работу, отметив, что возвести такой объект в столь короткие сроки сравнимо с подвигом. «Объект важнейший, и, конечно, в такие короткие сроки сделать его было практически невозможно. Но тем не менее строители справились с этой задачей. Здесь работало более 300 строительных подразделений, организаций. Можно сказать, что строители совершили подвиг. Теперь слово за медиками. Хочу поблагодарить строительные организации, инженеров, прорабов, рабочих, которые своим героическим трудом создали за такие короткие сроки объект для борьбы с коронавирусом, чтобы обеспечить здоровье и жизнь москвичей и граждан России», - сказал он.

Как доложил Сергею Собянину в ходе осмотра реанимационного блока заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, полностью укомплектован не только стационар, но и зона для персонала. «У нас полностью укомплектованы жилые зоны, зоны отдыха для наших ребят, специально закуплены необходимые комплекты одежды. С коллегами мы взаимодействуем, в том числе будет развернута специализированная цифровая радиосвязь для персонала», - пояснил Бочкарев.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в рамках строительства больницы возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в два-три этажа. Это приемное отделение, реанимационный блок на 345 коек, лечебный блок на 455 коек, операционный блок, диагностический блок, лабораторный блок с мощностью более 10 тыс. тестов в сутки, патологоанатомический блок, а также общежития для персонала, вертолетная площадка, вспомогательные и технические здания, сооружения инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Для новой больницы закуплено и поставлено около 100 тыс. единиц оборудования, в том числе 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, защитные костюмы для сотрудников, 65 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Пациентов разместят в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами, которые можно трансформировать в трехместные. Больных будут завозить через шлюз с улицы. Медицинский персонал будет проходить через шлюз изнутри. Это полностью исключит возможность переноса инфекции.

Вокруг новой инфекционной больницы создан периметр безопасности. Это значит, что въезжающий и выезжающий транспорт будет проходить специальную санобработку. Кроме того, система обеззараживания стоков позволит производить двухэтапную очистку, а герметичная вентиляция помещений предотвратит выброс зараженного воздуха.

В пресс-службе отметили, что новая больница не является временным стационаром, после окончания пандемии клиника станет стационаром для лечения любых видов инфекций, а конструкции позволяют эксплуатировать новую клинику несколько десятилетий.