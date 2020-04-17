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В Подмосковье количество излечившихся от COVID-19 пациентов достигло 126

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье количество излечившихся от COVID-19 пациентов достигло 126
пробирка, pixabay.com
В Подмосковье количество выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось до 126. Об этом в пятницу заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
 
В общей сложности в настоящий момент на территории Подмосковья выявлено 3526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались из больниц 126 человек.
 
За сутки в Московской области заболели 472 человека. Кроме того, в оперштабе уточнили, что первый случай заболевания коронавирусом нового типа был зарегистрирован в подмосковной Черноголовке.
ЕТ

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