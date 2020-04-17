В Подмосковье количество излечившихся от COVID-19 пациентов достигло 126

В Подмосковье количество выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось до 126. Об этом в пятницу заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.

В общей сложности в настоящий момент на территории Подмосковья выявлено 3526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались из больниц 126 человек.