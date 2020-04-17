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COVID-19 подтвердили у мужчины, умершего в ульяновской больнице

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19 подтвердили у мужчины, умершего в ульяновской больнице
кровать в больнице, pixabay.com
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 67-летнего жителя Ульяновской области, который скончался ранее. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 17 апреля, в пресс-службе минздрава региона.
 
13 апреля пациент был госпитализирован в Центральную городскую больницу с подозрением на коронавирус нового типа. У мужчины возникло острое нарушение мозгового кровообращение из-за сахарного диабета, вследствие чего его состояние ухудшилось. Ночью 15 апреля человека подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.
 
Подчеркивается, что речь идет о гражданине, который проживал в Карсунском районе Ульяновской области.
ЕТ

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