COVID-19 подтвердили у мужчины, умершего в ульяновской больнице

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 67-летнего жителя Ульяновской области, который скончался ранее. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 17 апреля, в пресс-службе минздрава региона.

13 апреля пациент был госпитализирован в Центральную городскую больницу с подозрением на коронавирус нового типа. У мужчины возникло острое нарушение мозгового кровообращение из-за сахарного диабета, вследствие чего его состояние ухудшилось. Ночью 15 апреля человека подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.

Подчеркивается, что речь идет о гражданине, который проживал в Карсунском районе Ульяновской области.