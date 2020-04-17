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В Калужской области скончался второй пациент с COVID-19

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Калужской области скончался второй пациент с COVID-19
капельница, pixabay.com
В инфекционной больнице Калуги скончался пожилой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставил в пятницу врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
 
Ранее в инфекционной больнице Калуги скончался житель Московской области с диагнозом "коронавирусная инфекция". 
 
Второй жертвой COVID-19 в регионе стал 75-летний мужчина, житель областного центра. Заболевание у него развивалось стремительно. В больницу пациент поступил в тяжелом состоянии, у него выявили двустороннюю пневмонию. Состояние человека ухудшалось на фоне ряда хронических заболеваний. Медики боролись за жизнь пожилого гражданина, однако спасти его не смогли.
ЕТ

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