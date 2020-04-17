В Москве принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции

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17 апреля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве за сутки принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции, фото соцсети

В Москве за сутки принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы.

«За сутки в Москве зафиксировано 134 нарушений самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы», - говорится в сообщении.

Заболевшие были доставлены в оборудованные обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения.Напомним, все граждане, находящиеся на домашнем лечении, давали добровольное согласие и обязаны получить телефонный аппарат с предустановленным специальным приложением позволяющим отслеживать их состояние. Телефонный аппарат предоставляется правительством Москвы бесплатно и отказ в его получении и последующем использовании является основанием для перевода на принудительное лечения гражданина в обсервант, а также привлечение его к административной ответственности по статье 3.18.1 в соответствии с административным Кодексом города Москвы.