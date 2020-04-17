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17 апреля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Автомобили Tesla вот уже несколько лет считаются передовой высокотехнологичной разработкой, которая была создана под шефством не менее популярной персоны – Илона Маска.

Человек, чья личность без конца подвергается массовому обсуждению в соцсетях, управляет фабриками по производству машины, постоянно попадающей в поле зрения СМИ. И, к сожалению, не всегда новости про Tesla положительные: в последнее время намечается тенденция ухудшения репутации компании. Бесконечные поломки, отзывы проданных автомобилей, неудачные рекламные ходы – складывается ощущение, что Илон Маск со своей командой испытывает терпение и преданность потребителей. Такой социальный эксперимент, скорее всего, до добра не доведёт. Ведь уже сегодня очередная проблема на производстве автомобилей воспринимается не как случайность, а как закономерность.

Илон Маск

Один из последних скандалов связан с ужасной заводской сборкой машин. В соцсети попало видео, на котором новенькая Tesla предстаёт в невыгодном свете: множество царапин, мелких дефектов, широких зазоров между деталями, неисправностей в работе. А самое ужасное – на этот раз из-за коронавируса компания не торопится отзывать некачественный продукт.

Обиженный покупатель

Низкое качество заводской сборки и подготовки к продаже коснулось нового электрокроссовера Tesla Model Y. Один из покупателей модели не выдержал столь сильного удара по кошельку и чувству собственного достоинства: машина, которая стоит около трёх с половиной миллионов рублей выглядела так, будто сейчас распадётся на части. Он опубликовал в сети видеозапись, на которой отчетливо видны все основные недостатки дорогостоящего электромобиля. Расцарапанный салон и колесные диски, грязный кузов, пятна на сидениях и обивке. Пятая дверь вообще отстаёт от кузова настолько, что силы электропривода не хватает для её автоматического поднятия.

Стоит отметить, что электромобиль владелец получил с помощью услуги бесконтактной доставки. Это создало ещё одну проблему: он не смог составить претензию к качеству автомобиля в тот момент, когда его получал. Он попросту не общался с сотрудниками компании. Поэтому теперь ни вернуть деньги, ни починить электромобиль в ближайшее время ему не удастся. Представители компании посоветовали покупателю дождаться, когда закончиться ограничения, введённые из-за эпидемии COVID-19.

автомобиль Tesla Model Y

Тем временем некоторые эксперты выдвинули ряд предположений о том, что могло послужить причиной такому ужасному качеству новых моделей Tesla. Они связывают проблемы в сборке автомобилей с тем, что руководство компании сократило количество сотрудников, а также со спешной попыткой уложиться в производственные сроки.

Tesla Cybertruck

Предыдущим серьезным провалом компании можно считать неудачную презентацию модели Tesla Cybertruck. Новым автомобилем стал пикап необычной угловатой формы, выполненный из сверхпрочной стали и бронированного стекла. Угловатость модели Илон Маск объяснил тем, что в производстве материал, из которого создавалась машина, ломал штамповочный пресс. Поэтому возникла потребность упростить дизайн и сделать его «прямоугольным».

Необычный дизайн одновременно послужил и рекламой модели, и стал причиной некоторых сомнений среди аналитиков рынка. Так, например, вопреки ожиданиям экспертов, которые спрогнозировали низкие продажи пикапа, Илон Маск в какой-то момент отчитался о том, что предзаказ на автомобиль оформили около 200 тысяч человек. Тем временем, аналитики посчитали, что машина станет слишком «нишевой» и не сможет соревноваться с крупнейшими конкурентами: «Фордом» и «Дженерал Моторс». Максимальное количество проданных моделей ежегодно должно было составить, по их мнению, 50 тысяч экземпляров. После презентации акции компании упали на 6%.

презентация пикапа Tesla Cybertruck

А вот презентация как раз и стала главным провалом, который надолго закрепился в соцсетях в качестве популярного интернет-мема. Для того, чтобы показать прочность модели, во время показа по ней били кувалдой и кидали в бронированное стекло металлический шар. Предполагалось, что шар отскочит от стекла, но прямо на презентации оно попросту разбилось. Позднее Маск предположил, что во время испытаний все манипуляции проводились в другой последовательности: сначала кидали шар в стекло, а уже потом били кувалдой по двери. Во время показа все произошло наоборот, и удар кувалдой должно быть деформировал стекло, которое потом добил металлический шар. Однако это уже успело посеять сомнения в небывалой прочности пикапа.

Отзывы и срывы

Помимо всего этого компания неоднократно срывала сроки производства новых моделей (попытка уложиться в срок как раз послужила снижением качества сборки Tesla Model Y). Так, например, это коснулось производства автомобиля Tesla Model 3, когда вместо 1500 машин было произведено за поставленное время всего 260 экземпляров.

Однако серьезнее этой проблемы может быть лишь проблема связанная с безопасностью автомобилей Tesla, из-за которой их нередко отзывали. Например, в 2015 году было отозвано 90 тысяч экземпляров Tesla Model S из-за неправильной сборки ремня безопасности. В 2016 году отозвали ещё 2700 автомобилей марки Model X. На это раз из-за того, что в креплении третьего ряда сидений был обнаружен дефект, который мог привести к опрокидыванию сидений вместе с пассажирами в случае аварии.

автомобиль Tesla Model X

В этом же году разгорелся более серьезный скандал: из-за учтённой неисправности автопилота в столкновении с трактором погиб владелец модели Tesla S Джошуа Браун. Во время аварии ни водитель, ни автопилот не начали торможение, из-за чего машина влетела в полуприцеп, который буксировал трактор. Это связано с тем, что при исследовании возможностей автопилота, которые проводились с 2007 по 2011 годы, было выяснено, что он неадекватно реагирует на объекты, которые быстро движутся в поперечном направлении. Из-за этого было принято решение попросту исключить данный алгоритм. Это могло стать причиной аварии с летальным исходом.

Можно сказать, что проблем у компании на сегодня предостаточно. Все это сильно бьет по имиджу Tesla и Илона Маска, который все чаще не может оправдать своих обещаний. Что будет дальше – вопрос времени. Успешные пиар-кампании, убеждающие потребителей в том, что автомобили Tesla – передовая технология, перестают работать. Осталось только ждать реабилитации или ещё большего провала.