Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ярославской области два пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ярославской области два пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
градусник, pixabay.com
В Ярославской области двое пациентов в настоящий момент являются "тяжелыми". Согласно последней информации правительства региона, состояние еще 17 человек оценивается как средней степени тяжести.
 
Подчеркивается, что еще 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. Уточняется, что двум "тяжелым" пациентам требуется кислородная поддержка, а аппараты искусственной вентиляции легких пока никому не понадобились.
 
В общей сложности в Ярославской области выявили 81 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", 12 пациентов выздоровели и уже выписаны.
ЕТ

В мире

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, спрогнозировал, какие последствия ждут Украину в случае ракетного удара Киева по территории Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в беседе со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью