В Ярославской области два пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

В Ярославской области двое пациентов в настоящий момент являются "тяжелыми". Согласно последней информации правительства региона, состояние еще 17 человек оценивается как средней степени тяжести.

Подчеркивается, что еще 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. Уточняется, что двум "тяжелым" пациентам требуется кислородная поддержка, а аппараты искусственной вентиляции легких пока никому не понадобились.