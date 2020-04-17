Алишер Аминов: в СССР спорт не был объектом такой тотальной коррупции, как сегодня

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17 апреля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Спортивный эксперт Алишер Аминов разразился гневной публикацией в LiveJournal по поводу приоритетов финансирования в российском спорте и рассмотрел проблему сквозь призму сложившейся ситуации с пандемией COVID-19.



По мнению эксперта, для того, чтобы в России сохранить спорт высших достижений в целом, необходимы разумные решения со стороны высшего спортивного руководства.



«Оно, государство, встает перед выбором, кому в спортивной отрасли помогать, если помогать вообще: еле дышащим детско-юношеским школам, академиям, тренерам, спортивной науке, региональным федерациям – или привыкшим сытно кушать профессиональным клубам, которые не производят ничего (включая само зрелище под названием «игра в футбол») и ничем никому не обязаны», - отмечает спортивный аналитик.



Автор публикации приводит баснословные суммы контрактов российских футбольных легионеров, обращая внимание на то, что, к примеру, вратарю Маринато Гильерме, «в год положено денег примерно в 13 раз больше, чем среднестатистическому русскому работяге за 40 лет: 186 миллионов рублей против 14,5…».



Одним из необходимых решений, которое необходимо принять в сложившейся ситуации, Алишер Аминов считает сокращение количества легионеров в командах российских футбольных лиг хотя бы вдвое. Также он предлагает клубам пересмотреть действующие контракты игроков в сторону глобального уменьшения.



«Для этого не обязательно ждать решения РФС, в котором они зарегистрированы, их жирные контракты. РФС, в свою очередь, нельзя ориентироваться на ФИФА и УЕФА в ожидании мифических рекомендаций», - считает эксперт.



Высокий уровень коррупции в российском спорте, по мнению Аминова, также является тормозом его развития.



«В чем главное отличие советской спортивной системы от современной, российской? Это очень интересный вопрос, и отвечать на него можно по-разному. Одно несомненно: в советское время спортсмены тоже относились к элите, их и холили, и лелеяли, и осыпали благами, но спорт не был объектом такой тотальной коррупции, как сегодня», - считает аналитик, отмечая, что за последние 30 лет профессиональный футбол умер в 70 регионах России.



«Простой вопрос: а что если принципиально изменить ныне действующие формы финансирования футбольных клубов за счет средств таких компаний, как «Газпром», ВТБ, ВЭБ или РЖД? Если уж госчиновники так рьяно любят и поддерживают спорт, щедро выделяя деньги клубам, за которые болеют, — пусть платят из своих личных прибылей, из многомиллионных бонусов и «золотых парашютов»! Разве не справедливо? Это один из реальных рычагов, который может сработать и заставить коррумпированное чиновничество считать деньги (если кто-то вообще захочет считать свои, в чем есть огромные сомнения)…», - заключает эксперт.