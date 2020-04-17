Продлен срок приема заявок на участие в патриотическом фестивале «Живая память»

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17 апреля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото живаяпамять75.рф

Фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - многоплановый и многожанровый проект, который предоставляет возможности творческой реализации для профессиональных, самодеятельных, семейных коллективов, авторов-исполнителей, юных талантов. Художественный руководитель Фестиваля - председатель жюри Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой.



На сайт живаяпамять75.рф/ в адрес организаторов поступают не только заявки от участников, но и многочисленные обращения из регионов РФ о продлении приема заявок - в условиях самоизоляции практически нет возможности собраться коллективом, репетировать, подготовить заявку по номинации «сценическая композиция».



Поэтому было принято решение продлить сроки и дать возможность всем желающим принять участие в заочном этапе фестиваля до 15 мая 2020 года включительно.



В рамках заочного этапа претенденты направляют электронные заявки на участие в конкурсе на сайте Фестиваля живаяпамять75.рф/ по номинациям: «автор», «исполнитель», «видеоклип», «сценическая композиция».



Итоги заочного этапа будут опубликованы на сайте фестиваля «Живая память» 25 мая 2020 года.



Дополнительная информация о Фестивале «Живая память», условиях подачи заявок – на сайте живаяпамять75.рф/, в социальных сетях:



vk.com/club193274848, facebook.com/groups/576900246504400/







Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.



Организатор – АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура». Партнеры:



- ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» (Музей Победы);



- Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России»;



- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»



Генеральный информационный партнер – ИД «Аргументы недели»