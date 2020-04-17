Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тыс предпринимателей

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17 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото соцсети

Более 11 тыс. столичных компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей после соответствующего распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщается на сайте департамента городского имущества столицы.

«Больше 11 тыс. компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей. Данный инструмент поддержки был утвержден Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, арендаторам городского имущества, чья деятельность серьезно пострадала из-за кризиса и приостановки работы, была направлена инструкция по получению городской поддержки.

«Уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru», - сказал он.

В пресс-службе отметили, что мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия, которые работают в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании.

Чтобы воспользоваться этой помощью, предпринимателям нужно направить обращение в департамент городского имущества. К нему необходимо приложить материалы фотофиксации, подтверждающие фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. «Обращения принимаются в электронном виде через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года. После успешного рассмотрения обращений арендаторам будет пересчитана арендная плата», - цитируют главу департамента городского имущества столицы Максима Гамана.