НДФЛ на доплаты врачам отменён

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17 апреля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты Государственной Думы приняли пакет законов, направленных на поддержку граждан и предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции. Так, принят закон об отмене уплаты НДФЛ с выплат врачам за лечение от коронавирусной инфекции. По поручению Президента выплаты в 80 тысяч рублей, 50 и 25 тысяч рублей медицинские работники получат в полном размере. Кроме этого, освобождены от налога НДФЛ будут субсидии, которые получат представители малого и среднего предпринимательства, пострадавшие в результате угрозы распространения COVID-19.

Также закон направлен на сокращение налоговой нагрузки для предприятий при закупках продукции для борьбы с коронавирусом. Компании, принимающие дополнительные меры для защиты своих сотрудников, смогут отнести затраты по закупке медицинских масок, перчаток, средств дезинфекции на себестоимость.

Кроме этого, принят закон о поддержке безработных граждан, лишившихся дохода в период пандемии. Семьи с детьми и одинокие граждане смогут получить социальные выплаты без учета их дохода в 2019 году.

«Сегодня Государственной Думой приняты законы в поддержку граждан и бизнеса, пострадавших в период пандемии. По поручению Президента освобождены от НДФЛ дополнительные выплаты врачам. Максимально быстро после обращения Президента приняты меры по поддержке семей с детьми и граждан, потерявших работу в период пандемии. Принятый сегодня закон позволяет не учитывать доход домохозяйств за прошлый период, беря за основу текущее материальное положение для назначения социальных выплат. Данный подход применяется в целях оказания помощи наибольшему числу пострадавших граждан. Организации, обеспечивающие средствами защиты и дезинфекции своих работников, смогут отнести затраты на себестоимость, снизив тем самым налог на прибыль. Законы призваны поддержать граждан и организации в сегодняшних непростых условиях», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.