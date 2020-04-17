Маски и салфетки, генуборки, доставка еды: россияне стали выбрасывать очень много мусора

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Компании, занимающиеся вывозом мусора, подчитали, что c момента начала эпидемии в Москве количество отходов увеличилось на 15 процентов. А, например, в Омской области – на 30!

Оставшись дома, многие первым делом взялись за расхламление квартиры и наконец-то понесли выбрасывать ненужные коробки и лыжи без пары, долгое время хранившиеся на балконе. Также в мусорных контейнерах оказалось неимоверное количество одноразовых медицинских масок, перчаток, салфеток и пластиковых пакетов, которые люди теперь стараются выкинуть сразу после похода в магазин. Свою лепту вносит и доставка еды, ведь каждое блюдо упаковано по отдельности.

Если вы не хотите вредить экологии даже в такое непростое время, у экспертов для вас есть несколько советов. Во-первых, они рекомендуют покупать продукты в большой таре. То есть, вместо пяти маленьких пачек порошка, купить одну большую. Во-вторых, готовить лучше самим, чтобы потом не выбрасывать упаковку от доставленной еды. Старайтесь не пользоваться трубочками и одноразовой посудой. По возможности, собирайте непригодные батарейки и сдавайте в пункты их приема.

Тем временем в Сети появился новый тренд: женщины выносят мусор в вечерних нарядах.