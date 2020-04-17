За заражение медиков коронавирусом в России ответят главврачи

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17 апреля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Московские медики, фото соцсети

Случаи заражения медицинских работников COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей приравниваются к профессиональному заболеванию. Профессиональным заболеванием может быть инфекционное и паразитарное заболевание, в том числе, как утверждает Роструд, и коронавирусная инфекция.

В письме руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаила Иванкова в Фонд социального страхования (ФСС) России говорится следующее:

«Повреждение здоровья работников в результате воздействия вредных или опасных факторов, присутствующих на рабочем месте, может расцениваться как производственная травма либо профессиональное заболевание, в зависимости от поражающего фактора».

По информации Роструда, случаи заражения медиков COVID-19 подлежат расследованию в соответствии с постановлением правительства № 967. Согласно этому документу, работодатель обязан образовать специальную комиссию по изучению обстоятельств возникновения профзаболевания. Чтобы принять решение, ей необходим ряд документов, среди которых сведения о проведенных медицинских осмотрах, протоколы объяснений работника и опросов его коллег, копии документов, подтверждающих выдачу средств индивидуальной защиты, и другие. После этого комиссия составляет специальный акт, который утверждает главный санитарный врач субъекта России. Он и направляет документ работнику, его работодателю и страховщику (отделение ФСС).

После прохождения медико-социальной экспертизы пострадавшему предоставляются социальные выплаты и компенсации, размер которых зависит от его заработка и процента утраты трудоспособности. Работодатель, в свою очередь, привлекается к административной ответственности. Согласно ст. 5.27 КоАП, на должностных лиц накладывается штраф от одной до пяти тысяч рублей, на юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.