Во время пандемии COVID-19 россияне оказались брошенными своим же государством

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17 апреля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

Российские граждане уже около месяца не могут дождаться эвакуации из ряда стран. Свидетельства этому приходят, к примеру, из Индии, с Гватемалы и Сейшельских островов. Несмотря на заверения властей, нашим соотечественникам до сих пор не оказана материальная поддержка.

В Индии карантин ввели внезапно. По свидетельствам наших граждан, закрыты даже продовольственные магазины и аптеки. Карантин, объявленный в этой стране еще 26 марта, считается одним из самых жестких в мире. Все авиарейсы были отменены, несмотря на то, что у россиян на руках уже были купленные билеты. Деньги за это нашим туристам естественно никто не возвращает.

«Наше государство доставляет нам больше проблем, чем вся эта ситуация здесь в Индии. Нас МИД заставляет заполнить по три раза анкеты, потом эти же данные отправить на один email, потом на другой, потом на третий… Потом Госуслуги… Просят нас заполнить одну анкету, вторую, третью, уточнить какие-то данные. Мы не знаем уже, сколько списков составили», - рассказал россиянин Сергей Орлов.

Посольство РФ обещало помочь соотечественникам продуктами и оказать материальную поддержку, но выполнено это не было. Туристам регулярно объявляют рейсы, которыми они могли бы вылететь из страны, но потом их опять отменяют.

В Гватемале регулярное авиасообщение закрыто с середины марта, и уже больше месяца россияне не понимают, каким образом они могли бы вернуться домой. На Сейшелах ухудшается эпидемиологическая ситуация, объявлен карантин, при этом, по сообщениям туристов, на островах имеется всего лишь один аппарат ИВЛ.

А тем временем в Израиле вмешательство израильских властей помогло 6-летнему Даниэлю.