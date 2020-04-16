Житель Израиля рассказал, как власти страны помогли его 6-летнему сыну прилететь в Израиль из Минска

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16 апреля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Facebook

Pixabay

Житель Израиля Игорь Рубин рассказал на своей странице в Facebook, как вмешательство израильских властей помогло его 6-летнему сыну Даниэлю благополучно прилететь из Беларуси в Израиль, несмотря на все препятствия.

По словам Игоря Рубина, с пяти лет его сын, который живёт с мамой в Беларуси, летает один (с сопровождением от авиакомпании) к отцу в Израиль каждые 5-6 недель. Однако пандемия внесла серъёезные корректировки в планы семьи. Из-за ряда ограничений Даниэль не мог вылететь к отцу: "Проблема в том, что Беларусь оказалась одной из стран, которая не предпринимает никаких действий в борьбе с Короной. Жизнь там идет своим чередом, есть местные футбольные матчи, которые транслируются сегодня по всему миру ... Не самое безопасное место, где стоит находиться сейчас и особенно не для ребёнка", – написал обеспокоенный отец у себя в аккаунте. К его счастью появился прямой рейс из Минска в Тель-Авив, и он нераздумывая взял билет ребёнку. Однако согласно введенным в Израиле карантинным ограничениям, все граждане, прибывающие из-за рубежа, должны две недели провести в условиях самоизоляции в гостинице. Для 6-летнего малыша это невозможное условие.

Однако неожиданно ему помогли власти Израиля: "В субботу вечером мой зять позвонил мне и сказал: "Я видел в комментариях в одном из постов на Facebook номер министра транспорта, позвони ему и спроси, что делать с мальчиком". Я цинично ответил ему, что лучше бы нашел телефон Биби... Мне потребовалось несколько часов, чтобы написать Бецалелю Смотричу. Если быть точнее, я написал ему в субботу в 22:59, и всего через несколько минут получил ответ, что он понимает ситуацию и проинформирует министерство обороны о моей проблеме и попросил меня на следующий день поговорить с начальником отдела министерства обороны Итаем Гершковицем. Мне, как простому гражданину, было очень странно получить ответ от руководства страны в столь молниеносные сроки. Я думаю, что каждый чувствовал бы подобное в такой ситуации, и это только начало истории".

Израильские власти вошли в положение Игоря Рубина и согласились ему помочь, однако перед самым вылетом самолета из Минска представители Belavia отказались брать Даниэля на борт. Они объяснили это тем, что авиакомпания не может отвечать за ребенка в связи с новыми правилами, введенными в Израиле. Несмотря на то, что мать мальчика уверяла сотрудников Belavia, что все необходимые разрешения от израильских властей уже получены, они оставались непреклонны. Стало понятно, что мальчик никуда не полетит: "В тот момент я испытывал чувство полнейшей несправедливости и понимал, что оставляю своего ребенка в стране, которая не знает цену человеческой души. Дрожащими руками я взял телефон и снова набрал Итая Гершковица. На часах 18:46 и я объясняю ему, что мой ребенок не летит. Он говорит мне, что все разрешения оформлены и по прибытии в страну не будет никаких проблем. Я отвечаю, что беларусы не дают ему сесть на рейс. "Если бы вы позвонили послу Израиля в Минск, а посол позвонил бы генеральному директору Belavia, а генеральный директор BELAVIA позвонил бы на стойку CHECK IN, возможно, это дало бы моему ребенку возможность сесть на рейс". Не знаю, откуда во мне появилась смелость или наглость попросить такое, но я был повержен в шок услышав на другом конце провода "Я займусь этим". И снова я осознаю, что попросил что-то нереальное, и как каждый родитель, думающий о здоровье своего ребенка, понимаю, что ситуация плачевная, и у меня нет возможности повлиять на нее. Мать Дэниэля плачет в трубку, Дэниэль не понимает, что происходит. 18:53 я получаю звонок от Итая: "Я говорил с послом, посол говорил с генеральным директором БЕЛАВИИ. Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом". На что я ему ответил: "Но до вылета осталось всего 15 минут". На что получил короткий ответ: "Этот самолет не полетит без твоего сына".

В результате рейс был задержан, и мальчика успели взять на борт. Даниэль приземлился в положенное время в Бен-Гурионе и вместе с отцом отправился на двухнедельный карантин. Игорь Рубин иммигрировал в Израиль в возрасте 15 лет по проекту Na'ale 16, служил в Армии Обороны Израиля, и, по его словам, никогда не испытывал такой гордости за Израиль, как сейчас: "Так почему я написал всю эту историю – я просто не нашел другого способа поблагодарить министра транспорта Бецалеля Смотрица и начальника отдела министерства обороны Итая Гершковица за помощь и за человеческое отношение".